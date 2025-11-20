BBB nakon prijave zbog skandiranja ispred SKC-a: "Politika nas ne zanima, ali nikad nećemo biti apolitična tribina"

Navijačka skupina Bad Blue Boys oglasila se na mreži Telegram o prijavi koju su neki njihovi pripadnici dobili nakon što su se okupili prije dva tjedna pred Srpskim kulturnim centrom u Zagrebu uoči otvorenja izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u znak prosvjeda protiv te izložbe kojom su započeli Dani srpske kulture u glavnom gradu.
Prijavljeni su zbog skandiranja "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a u prijavi se navodi da se tim skandiranjem veličala NDH. Bad Blue Boysi su poručili da bi "svakoga u ovoj zemlji trebalo zabrinjavati to što mediji u ovakvoj mjeri utječu na represivni aparat i pravosuđe".
Naime, dio medija, ali i političkih aktera, je nakon događaja pred Srpskim kulturnim centrom konstatirao da su okupljeni ranije spomenutim skandiranjem veličali NDH, što se navodi i u prekršajnoj prijavi.
U objavi Boysi napominju da je riječ o skandiranju "iz druge polovice 80-ih koje nije sankcionirao ni jugoslavenski režim" te postavljaju pitanje što je sljedeće. Autorima "ovako napisane prijave" čestitali su "na kičmi i karakteru".
Cijela objava Bad Blue Boysa
Objavu BBB-a prenosimo u cijelosti.
"Svakoga u ovoj zemlji bi trebalo zabrinjavati to što mediji u ovolikoj mjeri utječu na represivni aparat i pravosuđe, pogotovo iz razloga jer prednjače oni koji su pretežno u stranom vlasništvu i s očigledno specijalnom političkom i ideološkom agendom.
Ako su uspjeli u tome da se pišu prijave za skandiranje koje potječe iz druge polovice 80-ih, koje nije sankcionirao ni jugoslavenski režim, logično je zapitati se što je sljedeće. Nakon znakovlja legitimnih postrojbi iz Domovinskog rata, pjesama, povijesnih hrvatskih zastava i grbova, možda je vrijeme da nam mediji i profesionalni aktivisti propišu i stil odijevanja s obzirom da im i to ide na živce.
Stranačka i dnevna politika nas ne zanimaju, ali nikada nismo niti ćemo biti apolitična tribina niti ćemo kalkulirati s iznošenjem svojih stavova onda kada smatramo da je to potrebno.
Pogotovo kada se radi o očitim provokacijama i širenju poraženih ideja u našem gradu.
Maštovitim i elokventnim autorima ovako napisane prijave čestitamo na kičmi i karakteru!", stoji u objavi Bad Blue Boysa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
