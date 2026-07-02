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OCJENA STRUČNJAKINJE

Belma Gutlić Bruner: Kripto nije mrtav, AI i blockchain tek počinju surađivati

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Hanan Nanić
|
02. srp. 2026. 18:29
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Dok se već godinama mogu čuti prognoze o kraju kriptovaluta, blockchain konzultantica Belma Gutlić Bruner smatra da razvoj industrije pokazuje upravo suprotno.

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Gostujući u Novom danu kod Hanan Nanić istaknula je da blockchain ulazi u fazu šire primjene, da umjetna inteligencija neće zamijeniti inženjere te da će upravo spoj umjetne inteligencije i kriptovaluta imati važnu ulogu u razvoju budućih digitalnih sustava.

"Kripto nije mrtav i mislim da Bitcoin nikad neće pasti na nulu."

Belma Gutlić Brener
N1

Prema njezinoj ocjeni, blockchain je iza sebe ostavio fazu dokazivanja tehnologije i ulazi u razdoblje konkretne primjene. Posljednjih desetak godina obilježili su razvoj alata i inovacija, a danas, kaže, velike financijske kompanije poput Mastercarda i Vise postupno integriraju blockchain u svoje sustave.

"Regulativa privremeno usporila razvoj"

"Nalazimo se u razdoblju tih integracija koje jednostavno sporo napreduju."

Smatra da je regulativa privremeno usporila razvoj tehnologije, ali je istodobno postavila temelje za sigurnije i stabilnije uvođenje blockchaina u velike sustave.

Govoreći o umjetnoj inteligenciji, odbacuje tezu da će AI "istisnuti" blockchain. Umjesto toga, smatra da je riječ o tehnologijama koje se međusobno nadopunjuju.

"To nisu tehnologije koje su nužno jedna protiv druge."

Iako umjetna inteligencija već danas znatno ubrzava razvoj softvera, ne vjeruje u tvrdnje da će programeri postati višak.

"Nisam ljubiteljica senzacionalističkih naslova da će AI svima uzeti poslove."

Naprotiv, ističe da će razvoj sve većeg broja aplikacija i sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji zahtijevati stručnjake koji će ih razvijati, održavati i biti odgovorni za njihovo funkcioniranje.

"I dalje su inženjeri ti koji upravljaju umjetnom inteligencijom."

"Korisnici otkrivaju znatno više informacija nego prije"

Upravo u razvoju AI agenata vidi jedno od područja u kojem bi blockchain mogao imati važnu ulogu. Ako umjetna inteligencija bude samostalno izvršavala zadatke i međusobno komunicirala, kaže, bit će potrebno i rješenje za automatizirano plaćanje.

"Kriptovalute mogu pomoći u toj automatizaciji."

Dodaje kako su stablecoini, zbog stabilnije vrijednosti, posebno prikladni za takvu primjenu.

Posebno upozorava i na cijenu koju korisnici često nesvjesno plaćaju za praktičnost AI alata - vlastite podatke, uključujući poslovne tajne. Povezivanjem umjetne inteligencije s elektroničkom poštom, kalendarima i drugim servisima korisnici otkrivaju znatno više informacija nego prije, a mnogi AI servisi te podatke koriste i za daljnje treniranje svojih modela.

"U principu mijenjamo privatnost i sve svoje podatke za veću jednostavnost korištenja."

Ipak, naglašava da korisnici nisu bez izbora. Postoje servisi koji anonimiziraju podatke, kao i modeli umjetne inteligencije koji se mogu pokretati lokalno, bez slanja podataka vanjskim tvrtkama.

"Alternative postoje i to je također važno znati."

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Teme
belma gutlić brener financije fintech investiranje kriptovalute n1 gosti umjetna inteligencija zarada

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