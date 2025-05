Benčić odgovorila na Turudićeve optužbe na račun Tomaševića

"Slučaj Beroš se dogodio zbog EPPO-a, ne zbog DORH. Sjećamo se da je to bio i uzrok sukoba s EPPO-om. Što se tiče tajminga, naravno da se kazneni procesi moraju odvijati i u vrijeme izbora, ali neka građani prosude je li slučajno da se Mile Kekin uhiti na dan kad mu supruga treba glasati o povjerenju Turudiću. Samo da ne bude zabuna, to jutro je potpisan nalog, otpremljen na sud i odobren od suda. Nije se to dogodilo prije pa je slučajno palo ,to je bilo to jutro, taj petak potpisano, ništa nije slučajno", govori Benčić. Navodi i primjer priznanja Galića koje se dogodilo, kaže "baš slučajno" dan prije predizborne šutnje. "I odmah izlazi iz istražnog zatvora, čovjek koji je do tog trena bio bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Ako je do slučajnosti, rekla bih da je to malo previše slučajnosti", kaže.