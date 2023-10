Bivši ministar: Hrvatski virus je prešao na institucije EU-a

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je u N1 Studiju uživo aktualne teme.

Govoreći o glasovanju protiv rezolucije UN-a o primirju u Gazi, Kovač kaže da je rezolucija simbolična. “Izrael će akciju nastaviti bez obzira na rezoluciju. Drugo bi bilo da postoji rezolucija Vijeća sigurnosti, ona bi, da se pozove na čl. 7 bila obvezujuća., I Rusija je nastavila s operacijom u Ukrajini bez obzira na rezoluciju Opće skupštine”, kaže dodajući da je Vlada zauzela stav, a predsjednik drugi te da u ovoj situaciji može samo apelirati da se poštuje Ustav u provođenju vanjske politike. “U ovim situacijama koje su simboličke naravi, ali su osjetljive teme, treba se držati slova Ustava i surađivati. Ovdje je riječ o tome da se poštuje Hrvatska”, govori.

Pusić o rezoluciji UN-a: Hrvatska se prekalkulirala i napravila veliku grešku UŽIVO Objavljenje snimke tenkova u Gazi, Izrael najavio: “Naše operacije u Gazi će eskalirati”

“Treba surađivati i komunicirati. Na koji način, to me ne zanima. Očekujem, kad je riječ o ovakvim stvarima, da se surađuje i poštuje temeljni hrvatski zakon, a on se zove Ustav. Da je bilo suradnje, ne bismo imali sad ovakvu retoriku u javnosti zbog nečega što je simbolika. … Ono što je još gore, taj virus hrvatske nesloge je prešao na institucije EU-a. Von der Leyen govori jedno, Charles Michel drugo, a Borrell nešto treće. Mi smo u Hrvatskoj, nažalost, napredni u ovom jer smo to već iskusili”, kaže Kovač.

Na pitanje je li onda trebalo biti suzdržan, Kovač kaže da razumije kako netko može biti neopterećen nečime što drugi misle i podsjeća da nema jedinstvenog stava ni unutar EU-a. “Ja to mogu shvatiti, ali za nas je bitno da u tim situacijama moramo surađivati, bez obzira što ja mislio o tom nekom drugom”, kaže. Prisjetio se i kako su se neki drugi predsjednici i premijeri uspjevali dogovoriti oko važnih stvari. “kohabitacija je, nije ista politička boja na Pantovčaku i u Banskim dvorima. Kao HDZ-ovac ću reći da se neke stvari moraju pregrmjeti. Moraš. Postoji Ustav, postoje obveze, dužnosti i toga se moramo pridržavati. I time se šalje signal široj javnosti. Ako nećemo štititi Ustav, nećemo štitit svoj demokratski poredak koji je ugrožen na mnogim mjestima na svijetu”, kaže Kovač.

“Od toga nema ništa. Može se funkcionirati i ovako, ali niej to tako teška tema”, kaže Kovač na pitanje o veleposlaničkim mjestima. “Ne znam, meni je to teško svhatljivo.”

Kovač podsjeća i da su se i drugi predsjednici i premijeri razilazili po ovom pitanju, ali da su se na kraju dogovorili. “Napraviš kompromis, Vlada ima glavnu riječ, ali ako predsjednik nešto hoće, pa daj mu tih par mjesta. Meni to ne bi bio problem da sam ja predsjednik Vlade”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.