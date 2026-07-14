Vrtoglava cifra
Bivši načelnik koji je općinskom karticom trošio u bordelu dobio najvišu kaznu Povjerenstva
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa izreklo je u utorak bivšem načelniku općine Murter-Kornati Toniju Turčinovu najvišu novčanu sankciju od 5.309 eura jer je prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa koristeći sredstva proračuna za privatne potrebe.
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Turčinov je, utvrđeno je, od 2018. do 2022. potrošio oko 20.000 eura plaćajući račune općinskom službenom karticom u austrijskom bordelu.
Turčinov je svojedobno ustvrdio da je u sklopu službenog puta boravio u Klagenfurtu u svrhu turističke promocije Murtera na austrijskom tržištu. Nezavisni načelnik Turčinov na čelu općine bio je od 2016., kada je izbore dobio kao kandidat koalicije HSS-HNS.
Na upit gradonačelnika Ivanić- Grada Javora Bojana Leša, Povjerenstvo mu je odgovorilo da može kao čelnik jedinice lokalne samouprave podnijeti zahtjev za izmjenu i dopunu prostornog plana kao fizička osoba s obzirom na to da bi se odnosile na nekretninu u njegovom privatnom vlasništvu.
Dužan je prijaviti Gradskom vijeću i objaviti na stranicama grada da se javlja na taj natječaj kao fizička osoba kako bi to bilo transparentno i kako ne bi došao u sukob interesa, stoji u odgovoru Povjerenstva.
Također je dužan izuzeti se iz svih radnji u postupku sukladno Zakona o sprječavanju sukoba interesa i prenijeti ovlasti u navedenom postupku na drugu osobu te poštivati i odredbe Zakona koji se odnosi na zabranjena djelovanja obveznika.
Vezano uz upit državnog tajnika Ministarstva zdravstva Tomislava Dulibića, Povjerenstvo je mišljenja da može sudjelovati kao stručnjak u provedbi EU Twinning projekta „Support to implementation of Universal Health Insurance Reform in Armenia“, sukladno odredbama Zakona sprječavanja sukoba interesa te za to primati naknadu, uz obvezu da te primitke prikaže u imovinskoj kartici.
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