Božinović: Europska sredstva će i nadalje pristizati u Hrvatsku

Hina
21. lis. 2025. 13:54
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući skorašnji završetak Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021.-2026., da će europska sredstva i dalje pristizati u Hrvatsku koja će ih, kako je naglasio, i nadalje uspješno povlačiti.

"Mi smo među prvim državama članicama Europske unije po ugovaranju, povlačenju i plaćanju europskih sredstava kojih će biti i nadalje", odgovorio je Božinović na pitanje ima li Vlada RH alternativu nakon isteka još uvijek aktualnog Nacionalnog plana otpornosti i oporavka.

Ministar je podsjetio kako je Hrvatska u aktualnom Nacionalnom planu otpornosti i oporavka dobila oko 15 milijardi eura, dok je za iduće razdoblje predviđeno je 18,6 milijardi eura. Dodao je i da će sredstva za Hrvatsku u idućem razdoblju biti veća i do tri milijarde eura.

Istaknuvši da je Ministarstvo unutarnjih poslova RH iz tri policijska fonda imalo 270 milijuna eura, ministar je rekao da prvi draft proračuna za sljedeće razdoblje iznosi oko 1,3 milijardi eura, čime će se za pet i pol puta povećati europska sredstva za policijske programe.

O romobilima, vojnom roku...

Sudjelujući na današnjem obilježavanju 6. Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa, održanom na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, Božinović je komentirao i sve veći broj nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila.

Kazavši kako je ranije na simulatoru vozio električni romobil, Božinović je izjavio da danas nije koristio simulator jer "ne želi promovirati nešto što nam počinje zadavati glavobolje".

Ministar se osvrnuo i na skorašnji početak uvođenja obaveznog vojnog roka, ocijenivši da će prema procjenama biti dovoljno polaznika temeljne vojne obuke i civilnog služenja.

