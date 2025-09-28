Božinović nakon tragedije u Šibeniku: Svadba, pirotehnika i rakete ne idu zajedno

Radi se o teškoj zlouporabi i kršenju zakona, ovaj put od odrasle osobe koja je potpuno neovlašteno, upotrijebila sredstvo koje ima dozvolu, ali uz strogo određene svrhe da bude korišteno, s to je signalna raketa koja, pogotovo na moru i u nekim drugim situacijama spašava živote, tako da je dovela do smrtne posljedice, rekao je Božinović.