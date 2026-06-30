Božinović o lažnim dojavljivačima o bombama: Sustav će ih prije ili kasnije otkriti

"Netko mora kroz vlastite postupke, ali i od ostalih struktura vlasti, dobivati poruku da je to nedopustivo ponašanje unošenja nemira. Sve sreća da smo zajedničkim naporima uspijevali to prevenirati kako ne bi preraslo u neku vrstu panike", kazao je Božinović nakon tematske sjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora.