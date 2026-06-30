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19-godišnjak

Mladića koji je slao poruke o bombama u školama i vrtićima Uskok optužio za terorizam

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Hina
|
30. lip. 2026. 11:22
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USKOK N1
N1

Uskok je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. svibnja, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je slao lažne prijeteće poruke školama i vrtićima širom Hrvatske navodeći kako su u njima postavljene bombe.

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Tužiteljstvo je izvijestilo da optužnicom tereti 19-godišnjaka za počinjenje kaznenog djela terorizma stvaranjem bojazni i masovne panike građana.

Prema Uskokovoj optužnici, 19-godišnjak je od 24. do 29. travnja ove godine u Pločama, mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe, uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela RH.

U porukama je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

Uskok podsjeća da su zbog prijetećeg sadržaja poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanju masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, evakuirane škole i vrtići, kao i da su policijski protueksplozijski odjeli pregledavali te objekte, što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti.

Teme
uskok dojave o bombama e-mail prijetnje masovna panika optužnica terorizam

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