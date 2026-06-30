Mladića koji je slao poruke o bombama u školama i vrtićima Uskok optužio za terorizam

Uskok podsjeća da su zbog prijetećeg sadržaja poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanju masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, evakuirane škole i vrtići, kao i da su policijski protueksplozijski odjeli pregledavali te objekte, što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti.