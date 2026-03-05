Božinović: Pravo je pitanje slušaju li srbijanski građani svoje ministarstvo

Pravo je pitanje slušaju li državljani Srbije preporuke svoga ministarstva s obzirom na njihov broj koji dolazi u Hrvatsku, rekao je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
“Srpski državljani su, mislim, treći po broju stranih radnika u Hrvatskoj, srpski turisti dolaze u Hrvatsku u tisućama, srpski građani upravo na hrvatskim granicama ulaze u Europsku uniju tako da je pravo pitanje slušaju li srpski građani preporuke svoga ministarstva vanjskih poslova”, komentirao je Božinović u Bruxellesu, gdje sudjeluje na sastanku ministara unutarnjih poslova država članica EU-a.
Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje nužde zbog "sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti".
Na pitanje ima li informaciju zašto je takva preporuka uopće upućena, Božinović je rekao da nema, dodajući da je to “nešto što nije racionalno”.
“U svakom slučaju to nije nešto što bi bilo korisno za građane Srbije i siguran sam da je njima važan dolazak u Hrvatsku i u Europsku uniju”, rekao je Božinović.
