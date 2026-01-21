Božinović zahvalio KBC-u Split što su spasili izbodenog policajca

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je u srijedu splitski KBC gdje se susreo s upravom bolnice i liječničkim timom kojemu je zahvalio jer su početkom prosinca spasili policajca teško ozlijeđenog nakon napada nožem u Splitu. Božinović je istaknuo da se osobno došao zahvaliti timu KBC-a Split jer su u najtežim trenucima pokazali vrhunsku profesionalnost i predanost.
"Pravodobna i stručna skrb bila je presudna u spašavanju života našeg kolege. Ovo što ste vi za njega napravili doista je čudo", rekao je Božinović, dodavši da je taj nemili slučaj, kao i slične situacije iz ranijih godina, snažan podsjetnik koliko su zdravstveni sustav i sigurnosne službe međusobno oslonjeni.
Ravnatelj KBC-a: Spašavanje života rezultat je timskog rada
Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić naglasio je kako je spašeni život uvijek rezultat timskog rada. Istaknuo je da je pacijent primljen u iznimno teškom stanju te da su timovi hitne medicine, kirurgije i intenzivne skrbi reagirali odmah i koordinirano. Dodao je da je pred policajcem dug oporavak tijekom kojeg će mu na raspolaganju biti sva potrebna pomoć stručnjaka u splitskoj bolnici.
Širok krug sudionika susreta
Susretu su nazočili i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik uprave Mario Bencek, zamjenik ravnatelja KBC-a Split Marko Jukić, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite Mirela Pavičić Ivelja, voditelj Odjela kirurške intenzivne njege Dario Matić i predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Toni Kljaković Gašpić.
U razgovoru je naglašena i dugogodišnja, svakodnevna uspješna suradnja policije i bolnice, uz poruku da obje službe, svaka u okviru svojih ovlasti, dijele isti cilj – zaštitu života i sigurnosti ljudi.
Kako je policajac teško ozlijeđen
Policajac Križan 3. prosinca u 22.45 sati, na putu prema kući, čuo je da su njegove kolege u potrazi za mladićem koji je nožem prijetio svojim ukućanima i govorio da će ih ubiti. Susreo ga je na Putu Mostina u gradskom naselju Bilice i pokušao ga zaustaviti.
Tom prilikom 18-godišnjak ga je desetak puta ubo u prsa i trbuh te ga ostavio okrvavljenog ležati na cesti. Liječnički tim Hitne medicinske pomoći prevezao ga je u KBC Split, gdje su mu se liječnici danima borili za život.
