Božinović zahvalio KBC-u Split što su spasili izbodenog policajca

Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić naglasio je kako je spašeni život uvijek rezultat timskog rada. Istaknuo je da je pacijent primljen u iznimno teškom stanju te da su timovi hitne medicine, kirurgije i intenzivne skrbi reagirali odmah i koordinirano. Dodao je da je pred policajcem dug oporavak tijekom kojeg će mu na raspolaganju biti sva potrebna pomoć stručnjaka u splitskoj bolnici.