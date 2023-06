Podijeli :

Bivši veleposlanik u Moskvi i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević bi je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao rusko uništavanje brane u Hersonu i prosvjede u Beogradu.

“Kako god se okrene, rušenje brane u Hersonu je katastrofalna vijest za Rusiju jer bi brana trebala biti pod njihovom kontrolom, teritorij nizvodno od brane je njihov teritorij. Gradonačelnik Hersona kaže da ruske snage nisu u stanju otkloniti ukrajinske napade, treba reći da je to jedno od područja Ukrajine koje je Rusija anektirala i sad smatra svojim nacionalnim teritorijem. Znači da Rusija nije u stanju braniti svoj nacionalni teritorij”, rekao je bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević.

Navodi da su to problemi s kakvima ruski predsjednik Vladimir Putin prije invazije na Ukrajinu nije računao.

“Putin je računao na brzu smjenu vlasti u Ukrajini i instaliranje marionetskog režima. Jasno je da je Zapad uvjeren da će pobijediti Rusiju. Državni tajnik Anthony Blinken je rekao da Rusija koja se smatrala drugom najjačom vojskom na svijetu, danas je druga najjača vojska u Ukrajini. Putin može u svakom trenutku završiti rat ako povuče svoju vojsku iz Ukrajine, a to je uvjet koji Rusija ne prihvaća i zato Amerika podržava Ukrajinu”, rekao je pa je dodao: “Ukrajina može računati na neprestanu pomoć. Zapad danas bezrezervno podržava Ukrajinu. Ako već povlačimo povijesne paralele, možemo reći da je Zapad izdašno pomagao i Staljinu da pobijedi Hitlera, a danas to rade s Ukrajinom”.

“Vučić više ne može kontrolirati prilike u Srbiji”

Komentirao je i stanje u Srbiji i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

“Vučić je očito u neprilici, više ne može kontrolirati prilike u Srbiji kako je to činio dosad, njegov je kontramiting bio neuspješan. Sad se od jastreba ili vuka pretvorio u janje. Vučić više ne može motivirati svoje biračko tijelo kao što je to radio prije. Sve je vrijeme davao nerealna obećanja da će se pobrinuti da Kosovo ne bude priznato i svaku najavu normalizacije odnosa s Kosovom je proglašavao izdajom. Snage na koje je Vučić mogao računati, više ga ne slušaju bespogovorno. On pokušava oživjeti metode koje je koristio Slobodan Milošević…”, kazao je.

Kovačević navodi da Vučić pokušava organizirati događanje naroda, ali uvjerljivost njegovih demagoških poruka je sve manja.

“Poruke i parole kojim je prije mogao mobilizirati šire slojeve ljudi u Srbiji, danas više ne daju očekivane rezultate. Sve se više oslanja na plaćene provokatore i profesionalne batinaše. To se ponajprije vidjelo u ekscesima na Kosovu. Međunarodna zajednica se opet pokazuje kao nedovoljno učinkovitom. Ostalo je sasvim nejasno zašto je Vučić naredio predstavnicima Srba u izvršnoj vlasti Kosova da se povuku. Nakon toga je albanski premijer Albin Kurti odlučio organizirati izbore koje su Srbi bojkotirali i jasno da je novoizabrani gradonačelnici nisu legitimni. Kurtijeva greška je što bez jasnog objašnjenja nije pokušao isntalirati te gradonačelnike, ali meni se čini da je Vučič pogriješio. Vučić je pokušao imitirati i Ibrahima Rugovu 90-tih na Kosovu”, rekao je Kovačević.

