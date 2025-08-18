Brodu s azbestom uvažena žalba: Može ostati u Hrvatskoj dodatnih 15 dana

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djelomično je uvažilo zahtjev vlasnika broda Moby Drea za produljenjem roka u kojem im je bilo naloženo uklanjanje broda te im je dan novi rok od dodatnih 15 dana u kojem moraju ukloniti brod iz brodogradilišta i iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
Također je Brodosplitu zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova vezanih za uklanjanje azbestnih ploča na brodu.
"Zahtjev vlasnika broda Moby Drea za produljenjem roka u kojem im je bilo naloženo uklanjanje broda iz brodogradilišta Brodosplit i iz teritorijalnih voda Republike Hrvatske zaprimljen je 14. kolovoza 2025., a traženo je produljenje roka za odlazak broda od 30 dana", navodi Ministarstvo u priopćenju.
Naime, Ministarstvo je 11. kolovoza izdalo rješenje kojim se brodu nalaže da napusti teritorijalno more Republike Hrvatske u roku od sedam dana, zbog sumnje na nezakonito zbrinjavanje otpada.
Riječ je o brodu koji je privezan u brodogradilištu Brodosplit zbog remonta i uklanjanja oko 300 tona azbestnih ploča, što je izazvalo zabrinutost dijela javnosti i potaknulo tri prosvjeda građanske inicijative Zdravi Split.
"Pošto je Ministarstvo izdalo rješenje, negdje sam u medijima čitao da ono nije izvršno samo po sebi. Ono je izvršno bez obzira ako se bilo kakav pravni slijed potegne od strane vlasnika broda ili Brodosplita, to ne utječe na njegovo izvršenje. Dakle, rješenje je izvršno i brod bi, po meni osobno, trebao napustiti Split u zadanom roku", izjavio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
