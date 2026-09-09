Šefica županijskog Zavoda: Žao nam je što su preporuke izazvale zabrinutost

U vezi obavijesti Ličkih voda da voda na 16 lokacija nije za piće zbog hidroloških uvjeta, Ivšinović je rekla oni uključuju i sušu te da se povremena odstupanja u javnoj vodoopskrbi, poput promjene boje ili mutnoće, mogu pojaviti zbog vremenskih prilika ili radova na mreži. Javni isporučitelj tada mora obavijestiti građane i po potrebi osigurati cisternu sa zdravstveno ispravnom vodom.