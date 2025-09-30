Carina objavila fotke velikog ulova na granici

Carinski službenici na graničnom prijelazu Županja 26. i 28. rujna spriječili su tri pokušaja nezakonitog unosa gotovine u ukupnom iznosu od 74.540 eura.
Prilikom ulaska u carinsko područje EU-a 26. rujna, državljanin Republike Austrije kao vozač osobnog automobila austrijskih registarskih oznaka nije ispunio obvezu prijave gotovine u iznosu od 20.480 eura, a istog dana državljanin Republike Hrvatske kao vozač osobnog automobila hrvatskih registarskih oznaka nije prijavio gotovinu u iznosu od 10.560 eura.
Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju, u prvom slučaju stranoj fizičkoj osobi izdan je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 6144 eura, a u drugom slučaju domaća fizička osoba dobila je novčanu kaznu u iznosu od 3168 eura.
Državljanka Republike Austrije, kao putnica u kombiju austrijskih registarskih oznaka, 28. rujna prilikom ulaska u carinsko područje EU-a nije ispunila zakonsku obvezu prijave gotovine u iznosu od 43.500 eura. Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju izdan joj je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 13.050 eura, priopćila je Carina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
