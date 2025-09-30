Carina objavila fotke velikog ulova na granici

Državljanka Republike Austrije, kao putnica u kombiju austrijskih registarskih oznaka, 28. rujna prilikom ulaska u carinsko područje EU-a nije ispunila zakonsku obvezu prijave gotovine u iznosu od 43.500 eura. Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju izdan joj je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 13.050 eura, priopćila je Carina.