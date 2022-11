Centar: Plenković i Milanović zajednički Hrvatsku smještaju na Orbanov šal

Podijeli :

Izvor: N1 / ilustracija

Hrvatska se pod hitno treba emancipirati i distancirati od politike Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. U svakom njihovom dosadašnjem sukobu gubitnik je bila Hrvatska, tvrde u stranci Centar.

Iz Centra kažu da se jasno zalažu za potporu Ukrajini kao žrtvi agresije i za poštivanje svih sadašnjih granica europskih država koje se ne mogu nasilno mijenjati nikakvim ratom.

“Stranka Centar zalaže se za teritorijalni integritet svih, pa tako i Ukrajine. Nema priznavanja ratom zauzetih i anektiranih tuđih teritorija. Ukrajina kao žrtva agresije zaslužuje svu našu simpatiju i pomoć, to je stav i Centra i liberalnih europskih stranaka čiji je član i Centar. Naše vrijednosti štitimo i odgovornim, a nekad i teškim odlukama. Kad mislimo odgovorno na Hrvatsku i njezinu poziciju u svijetu, onda naše interese štitimo tako da stojimo uz civilizacijske vrijednosti i interese zaštite europskih standarda, a ne da se u odnosu na te interese povlačimo i izoliramo”, napisali su priopćenju.

VEZANA VIJEST Istu odluku koju je donio Plenković Milanović proveo 2014.

Kažu kako dva neosjetljiva politička tvrdoglavca, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković nisu u stanju sjesti za stol i argumentirano razgovarati i donijeti zajednički sukreirane odluke, kako to nalaže Ustav, već tvrde da izlažu Hrvatsku nepotrebnim blamažama pred europskom i međunarodnom javnošću.

“Dva neodgovorna ovna na brvnu žele uvući i cijeli Sabor u javnu svađu oko jedne tako osjetljive teme. Zbog svog permanentnog sukoba žele na ovoj temi pred međunarodnom javnošću jačati svoje političke mišiće. Andrej Plenković i Zoran Milanović u vlastite tvrdoglave sukobe žele uvlačiti sve druge političke opcije kao svoje političke ovisnike pa tako i sada žele da se preko saborskog prebrojavanja razvrstaju dva tabora njihovih pijunčića”, kažu.

“Plenković je je hodajući kršitelj Ustava”

Dodaju kako se u Saboru neće odlučivati o hrvatskom sudjelovanja u ovom konkretnom obliku pomoći Ukrajini, nego o prebrojavanju poklonika veličine ega Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

“Od početka prvog mandata Andrej Plenković ni u čemu ne želi dopustiti da u Hrvatskoj postoji netko njemu politički ravan, makar to tražio i sam Ustav, da bi on s njim dijelio odgovornost za vođenje države. On je hodajući kršitelj Ustava koji je sam svoju poziciju definirao onim čuvenim “mogu što hoću” ponašanjem”, ističu iz stranke Centar.

Nisu štedili ni predsjednika republike. Smatraju kako je Zoran Milanović svoju šansu da bude čuvar i jamac ustavnih vrijednosti trošio na svakom koraku kao da je predsjednički mandat dobio na lutriji. “Neodgovorno je spiskao svu dobit podržavajući razne Dodike i Orbane degradirajući predsjednički dignitet i do kojekakvih klubova, na što smo prvi upozorili, pa su naše saborske zastupnice iz njegovih usta nazvane ‘narikačama'”, upozoravaju iz Centra.

VEZANA VIJEST Petrov pozvao Plenkovića da skine celofan: Pokažite za što se zalažete

“Andrej Plenković i Zoran Milanović zajednički Hrvatsku smještaju na šal Viktora Orbana, jedinog većeg političkog prkošdžije od njih samih. Čovjeka koji se bahato može ismijavati Hrvatskom koja je preživjela pokušaje aneksije svojih teritorija krvavim ratom u devedesetima i Ukrajinom koja svoje komadanje doživljava danas. Ne znati reagirati na jedan podmukli šal koji je sve samo ne šala, prava je slika zaštite dostojanstva Hrvatske s jedne strane i empatije žrtve Ukrajine s druge strane. Zato stranka Centar u igrokazima prebrojavanja veličine ega Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića neće sudjelovati ni toliko da sudjeluje u ikakvim raspravicama i lažnim glasanjima u Hrvatskom saboru. Jer će, ma kako ono završilo, gubitnik u tom glasanju biti Hrvatska”, napisali su u priopćenju.

“Oni iz Banskih dvora punili Remetinac”

“Mi smo već jasno rekli: Ili HDZ ili Hrvatska. I tu nemamo što dodati u odnosu na pravomoćno osuđenu stranku i njezinog sadašnjeg predsjednika koji tu stranku ne samo da nije izveo s puta korupcije, nego je broj ministara kojima je on dao povjerenje, a oni iz Banskih dvora punili Remetinac, uzdigao na neslućene razine”, naglašavaju i dodaju kako s druge strane treba reći ili Zoran Milanović ili ozbiljna oporba HDZ-u. “Dokle god je oporba zarobljena u to da je Zoran Milanović zapravo čelnik oporbe, od oporbe HDZ-u neće biti ništa. Takva oporba je talac neuračunljive politike koja je u stanju sukobe s HDZ-om i Andrejom Plenkovićem s jedne strane miriti suglasnošću s politikama Viktora Orbana i Milorada Dodika s druge strane. U takvim se društvima stranka Centar ne vidi”.

Smatraju i da glasanja u Saboru o Ukrajini neće biti jer je to samo zamka za naivnu oporbu na domaćem terenu.

VEZANA VIJEST Banožić o Milanovićevoj odbijenici: To je izgovor, izbjegava svoju odgovornost

“Andrej Plenković natpolovičnu većinu ionako ima za sve što poželi. Njemu nijedna ruka ne treba za natpolovičnu većinu. Ako mu u ovom slučaju treba dvotrećinska većina, a ako je nije osigurao, onda u Sabor šalje zamku u koju je spreman ne samo hvatati oporbu, nego i zarobiti Hrvatsku”, smatraju.

Dodaju kako Zoran Milanović s druge strane priznaje da je svoju tvrdoglavost spreman podići do razine svoje nebitnosti.

“On kaže da će, ostvari li se dvotrećinska potpora u Hrvatskom saboru, i on podržati odluku o ovoj konkretnoj pomoći Ukrajini. Ali, Zorane Milanoviću, ostvari li se dvotrećinska potpora, onda vaša suglasnost više nije bitna! Dvotrećinska većina u Saboru vas više ne treba, štoviše može čak i promijeniti Ustav do te mjere da uistinu postanete predsjednik fikus”, napisali su.

I za kraj dodaju da i jedan i drugi želite da glasanje završi na pola puta između obične natpolovične i dvotrećinske većine i da vaš sukob na brvnu ide dalje. Mi vam iz stranke Centar obojici poručujemo: Hrvatska je bitna, a vas dvojica, nadamo se, uskoro trebate postati hrvatska politička prošlost i nebitnost. Samo kao politički nebitni moći ćete svoje svađe dizati na razinu koju god želite, a da to više ne šteti Hrvatskoj, piše u priopćenju stranke Centar kojeg potpisuje Ivica Puljak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.