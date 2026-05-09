Centar Zagreba blokiran zbog Hoda za život, tramvaji mijenjaju trase

Policija upozorava da će Zagreb 9. svibnja biti pod posebnim sigurnosnim opterećenjem zbog održavanja triju velikih događaja – Trnjanskih kresova, Hoda za život te derbija Dinama i Hajduka.
Zbog radova na Zrinjevcu koji će se izvoditi u subotu, 9. svibnja u periodu od 5 do 17 sati, i održavanja manifestacije „Hod za život“ u vremenu od 11 do 13.30 sati, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:
Od 5 do 11 i od 13.30 do 17 sati:
- Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Jurišićeva - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot
Od 5 do 17 sati:
- Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma
Od 11 do 13.30 satI:
- Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot
- Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec
- Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava
- Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Jadranski most - Zapruđe
- Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma - Borongaj
