Centar Zagreba blokiran zbog Hoda za život, tramvaji mijenjaju trase

N1 Info
09. svi. 2026. 08:16
14.03.2026. Zagreb - Suncana subota u centru grada. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Policija upozorava da će Zagreb 9. svibnja biti pod posebnim sigurnosnim opterećenjem zbog održavanja triju velikih događaja – Trnjanskih kresova, Hoda za život te derbija Dinama i Hajduka.

Zbog radova na Zrinjevcu koji će se izvoditi u subotu, 9. svibnja u periodu od 5 do 17 sati, i održavanja manifestacije „Hod za život“ u vremenu od 11 do 13.30 sati, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Od 5 do 11  i od 13.30 do 17 sati: 

  • Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Jurišićeva - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot

Od 5 do 17 sati: 

  • Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova -  Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Od 11 do 13.30 satI: 

  • Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot
  • Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec 
  • Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava 
  • Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Jadranski most - Zapruđe 
  • Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma - Borongaj 

