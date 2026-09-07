Ćorić : Povećanje produktivnosti ekonomije ključno je pitanje u idućih deset godina

Predsjednik uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi ocijenio je da hrvatske kompanije imaju prostora za rast, a također je upozorio kako postoje dvije Hrvatske, jedna koja plaća porez, i druga koja ne plaća, te da "domoljublje nije ruka na srcu, i tko će glasnije pjevati himnu, već i tko plaća veći porez te tko će više zapošjavati i časno plaćati ljude".