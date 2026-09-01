Ekonomski analitičar o ubrzanju inflacije: "Dobra vijest, porast je relativno minimalan"

Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu je ponovno ubrzala nakon tri mjeseca usporavanja. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 4,1 posto na godišnjoj razini, dok je u srpnju bila 3,9 posto. Na mjesečnoj razini cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju porasle su 0,3 posto.