Ilustracija: Ansgar Scheffold on Unsplash

Potrošačke cijene u Njemačkoj u kolovozu su porasle za 2,9 posto u odnosu na isti mjesec lani, tek nešto snažnije u odnosu na rast od 2,8 posto u srpnju, pokazuju preliminarni podaci statističkog ureda Destatisa koje je u ponedjeljak objavila je agencija dpa.

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Prema preliminarnim podacima statističkog ureda, objavljenim u ponedjeljak, rast inflacije ponajviše je potaknut višim cijenama goriva i loživog ulja.

Kao i drugdje u Europi, cijene su u Njemačkoj znatno porasle od početka rata u Iranu krajem veljače, koji je poremetio trgovinu energentima kroz Hormuški tjesnac i doveo do naglog skoka cijena goriva.

Vladina mjera smanjenja poreza na gorivo, uvedena radi ublažavanja financijskog tereta za vozače, istekla je u srpnju, što je inflaciju podignulo s 2,3 posto u lipnju na 2,8 posto u srpnju.

Prema podacima njemačkog autokluba ADAC, ova bi godina mogla postati najskuplja za vozače otkako se vode statistički podaci. Ako cijene energenata ostanu visoke, mogle bi dodatno porasti i cijene hrane jer prijevoz i hlađenje robe postaju skuplji.

Njemačka se ovog ljeta suočava i s dugotrajnim razdobljem vrućina i suše, za koje se očekuje da su negativno utjecale na urod poljoprivrednih kultura, primjećuje dpa.

Daljnje poskupljenje energenata, uz stagnaciju cijena hrane

Njemački potrošači u kolovozu su za gorivo i grijanje morali izdvojiti 10,5 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Istodobno, cijene hrane porasle su tek blago, za 0,1 posto, nakon što su u prethodna tri mjeseca bilježile rast po stopi od 0,4 posto.

Prema preliminarnim podacima Destatisa, potrošačke cijene u najvećem europskom gospodarstvu u kolovozu su prema mjesecu ranije porasle za 0,2 posto.

Njemačka središnja banka Bundesbank procjenjuje da bi troškovi života u Njemačkoj mogli dodatno porasti u idućim mjesecima jer se sukobu u Iranu ne nazire kraj.

Rast inflacije slabi kupovnu moć potrošača jer za svaki euro mogu kupiti manje. Osobna potrošnja u Njemačkoj, ključni stup gospodarstva, već mjesecima bilježi pad, podsjeća dpa.

Daljnja podizanja kamatnih stopa na vidiku?

Raširena su očekivanja da će Europska središnja banka u rujnu, drugi put ove godine, podići kamatne stope u eurozoni kako bi suzbila inflaciju, nakon što je u 21 članici koja koristi zajedničku valutu euro u srpnju inflacija porasla na 2,9 posto.

Više kamatne stope pomažu u suzbijanju inflacije jer poskupljuju zaduživanje i smanjuju potražnju. Štednja postaje privlačnija od potrošnje, što bi moglo prisiliti poduzeća da zadrže stabilne cijene ili ih čak snize, primjećuje dpa.

Ključna kamatna stopa na depozite pri ESB-u trenutačno iznosi 2,25 posto U lipnju je članica Izvršnog odbora ESB-a Isabel Schnabel istaknula da trenutačna razina kamatnih stopa nije dovoljna za postizanje srednjoročnog cilja inflacije od dva posto, čime je dala naslutiti da bi moglo uslijediti daljnje podizanje stopa.