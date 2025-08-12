Čovjek "kupio" bolnički krevet, ostao bez 2000 eura: Policija poslala upute kako se zaštititi od lažnih oglasa

Policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske zaprimili su dvije prijave kaznenog djela računalne prijevare.
Lažni oglasi za prodaju
Naime, 38-godišnjem hrvatskom državljaninu nepoznata osoba javila se putem aplikacije za razmjenu poruka povodom oglasa za prodaju bolničkog kreveta te mu dostavila poveznicu na lažnu internetsku stranicu.
Nakon što je u internetsku poveznicu upisao podatke o svom bankovnom računu, s računa mu je skinut novčani iznos od 2.000 eura.
Sličan slučaj dogodio se i 22-godišnjoj hrvatskoj državljanki koja je također putem aplikacije kontaktirana u vezi oglasa za prodaju radnog stola. Nakon što je putem dostavljenog linka upisala podatke s bankovne kartice, s njezina računa skinut je iznos od preko 200 eura.
Policija upozorava:
Čuvajte svoje podatke! Prilikom prodaje nigdje ne pišite CVC/CVV broj na poleđini svoje debitne ili kreditne kartice. Za uplatu na tekući račun dovoljno je unijeti samo IBAN.
Indikatori prijevare
Kako bi lakše prepoznali prijevare i da ne postanete iduća žrtva, bitno je prepoznati glavne indikatore prijevare:
- slanje poveznice (linka) koji naizgled vodi na stranice banaka ili dostavnih službi s objašnjenjem kako se treba registrirati i unijeti osobne podatke,
- lažni/kopirani izgled WEB stranice banke ili dostavnih službi, lako prepoznatljiv po brojnim pravopisnim i gramatičkim greškama hrvatskog jezika, u kombinaciji sa stranim jezicima, (najčešće se koriste Internet prevoditelji),
- jedan od indikatora je i zahtjev za unosom podataka sa debitne/kreditne kartice (broj kartice te posebice tzv. sigurnosni CVC/CVV troznamenkasti broj sa poleđine kartice),
- zahtjev za pristup Internet bankarstvu (unos broja tokena, OTP iz tokena i APPLI2/MAC iz tokena),
U slučaju da posumnjate kako se radi o prijevari ili ako postanete žrtva prijevare, događaj prijavite policiji.
Provjerite na servis CERT iffy radi li se o legitimnoj internetskoj trgovini.
CERT iffy korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba.
Više o vrstama kibernetičkih prijevara, kako ih prepoznati te se uspješno zaštitili i unaprijedili svoju računalnu sigurnost, saznajte na stranici Web heroj.
