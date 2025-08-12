Oglas

internet prevara

Čovjek "kupio" bolnički krevet, ostao bez 2000 eura: Policija poslala upute kako se zaštititi od lažnih oglasa

N1 Info
12. kol. 2025. 15:45
Pexels bolnički krevet
Pexels / Ilustracija

Policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske zaprimili su dvije prijave kaznenog djela računalne prijevare.

Lažni oglasi za prodaju


Naime, 38-godišnjem hrvatskom državljaninu nepoznata osoba javila se putem aplikacije za razmjenu poruka povodom oglasa za prodaju bolničkog kreveta te mu dostavila poveznicu na lažnu internetsku stranicu.

Nakon što je u internetsku poveznicu upisao podatke o svom bankovnom računu, s računa mu je skinut novčani iznos od 2.000 eura.

Sličan slučaj dogodio se i 22-godišnjoj hrvatskoj državljanki koja je također putem aplikacije kontaktirana u vezi oglasa za prodaju radnog stola. Nakon što je putem dostavljenog linka upisala podatke s bankovne kartice, s njezina računa skinut je iznos od preko 200 eura.


Policija upozorava:

Čuvajte svoje podatke! Prilikom prodaje nigdje ne pišite CVC/CVV broj na poleđini svoje debitne ili kreditne kartice. Za uplatu na tekući račun dovoljno je unijeti samo IBAN.


Indikatori prijevare

Kako bi lakše prepoznali prijevare i da ne postanete iduća žrtva, bitno je prepoznati glavne indikatore prijevare:

  • slanje poveznice (linka) koji naizgled vodi na stranice banaka ili dostavnih službi s objašnjenjem kako se treba registrirati i unijeti osobne podatke,
  • lažni/kopirani izgled WEB stranice banke ili dostavnih službi, lako prepoznatljiv po brojnim pravopisnim i gramatičkim greškama hrvatskog jezika, u kombinaciji sa stranim jezicima, (najčešće se koriste Internet prevoditelji),
  • jedan od indikatora je i zahtjev za unosom podataka sa debitne/kreditne kartice (broj kartice te posebice tzv. sigurnosni CVC/CVV troznamenkasti broj sa poleđine kartice),
  • zahtjev za pristup Internet bankarstvu (unos broja tokena, OTP iz tokena i APPLI2/MAC iz tokena),

U slučaju da posumnjate kako se radi o prijevari ili ako postanete žrtva prijevare, događaj prijavite policiji. 

Provjerite na servis CERT iffy radi li se o legitimnoj internetskoj trgovini.
CERT iffy korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba.  

Više o vrstama kibernetičkih prijevara, kako ih prepoznati te se uspješno zaštitili i unaprijedili svoju računalnu sigurnost, saznajte na stranici Web heroj.

Teme
cyber prevaranti internet prevara lažne internet stranice lažni oglasi online trgovina prijevara sigurnost na internetu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
