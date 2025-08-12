Čovjek "kupio" bolnički krevet, ostao bez 2000 eura: Policija poslala upute kako se zaštititi od lažnih oglasa

Nakon što je u internetsku poveznicu upisao podatke o svom bankovnom računu, s računa mu je skinut novčani iznos od 2.000 eura.



Sličan slučaj dogodio se i 22-godišnjoj hrvatskoj državljanki koja je također putem aplikacije kontaktirana u vezi oglasa za prodaju radnog stola. Nakon što je putem dostavljenog linka upisala podatke s bankovne kartice, s njezina računa skinut je iznos od preko 200 eura.