Država kreće u obračun s vozačima: Kazne lete u nebo

"Što se tiče samih kazni, ono što je bitno kroz ove zadnje izmjene koje će drugi tjedan biti u Saboru, a to je da više sud neće moći ublažiti kaznu ako je izdan takav prekršajni nalog, odnosno neće je moći umanjiti. Mislim da je to dobro. Postoji mogućnost i da platite na licu mjesta, u onom roku koji imate, da platite kaznu prije nego što dođe na sud", rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa.