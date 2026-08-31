ilegalni otpad
Dalija Orešković: "Prosvjed za Gospić - to je antihadezeovski prosvjed"
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je saborska zastupnica Dalija Orešković. Razgovarale su o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću i najavljenom prosvjedu kao posljedici
"Po meni je to najvažniji politički događaj od stjecanja samostalnosti i obrane Hrvatske u Domovinskom ratu. Sada je treba ponovno braniti, na jedan drugačiji način. Stvoriti ono što nam dugo nedostaje - zajednički nazivnik o tome kakvu Hrvatsku želimo", kaže Dalija Orešković o najavljenom prosvjedu koji će se održati u subotu, 5.9., u Zagrebu.
"Prosvjed nije ni lijevi ni desni"
"U tom smislu, taj prosvjed nije ni lijevi ni desni; to bi nam trebao biti zajednički strateški nacionalni interes. Dobro je da ga organizira građanska inicijativa koja među govornicima ne želi političare, baš kako bi se izbjegla pitanja o tome jesu li tu oporbene stranke lijevog ili desnog političkog spektra. U publici ima mjesta i za jedne i za druge", dodaje.
Pa ipak, za Orešković ne postoji sumnja oko toga tko je glavna meta prosvjeda.
"Ali, i to ću posebno naglasiti, to je antihadezeovski prosvjed. Svi oni koji mu žele pripisati lažne epitete poput "jugokomunističkih" zapravo drže ljestve onoj političkoj strukturi koja je uzrok ovakvog problema... Nadam se da će to biti najmasovniji prosvjed u Hrvatskoj dosad."
Dodaje kako je Hrvatska postala odlagalište europskog otpada, a da nije pritom razvila ni infrastrukturu za vlastiti komunalni otpad.
"Podaci pokazuju da je između 2019. i 2026. u Hrvatsku uvezeno oko 3,5 milijuna tona otpada. Većina tog otpada nije legalna. Hrvatska nije razvila infrastrukturu ni za običan, komunalni otpad. A sada smo postali ilegalno odlagalište za smeće diljem Europe. Vlast je to znala godinama i na račun tuđih interesa dopuštala."
"Otrov nema dvostruke konotacije"
"Voda ne zna gdje su granice gradova i županija, ona cirkularno teče. Ako želimo biti otrovani, onda ćemo ovu subotu ostati kod kuće. A svi oni koji imaju zrno poštenja i pameti zaključit će da ćemo se ili mi riješiti tog otrova ili će otrov riješiti nas", kaže pa dodaje:
"A kada kažem otrov, on nema dvostruke konotacije, otrov je zakopan u Gospiću, ali i sjedi u vladi i ministarstvima."
"Što je tu sporno? To je zadatak oporbe, da pumpa", komentirala je izjavu Andreja Plenkovića oko prosvjeda, koji je okrivio oporbu za potenciranje prosvjeda.
"To je svrha našeg postojanja, zato smo se odlučili za demokratski ustroj društva. Premijer bi po običaju htio reći da je voda pitka, a tlo sigurno.
Osvrnula se i na ulogu glavnog državnog odvjetnika te izrazila bojazan za nastavak službene istrage.
"Nejasna mi je uloga Ivana Turudića u svemu. Ne vjerujem da je odjedanput od negativca postao pozitivac. Dobro je da je javnost vidjela ovaj nalaz, ali zamislite sljedeću situaciju, simplificirat ću. Zamislite da ste okrivljenik u kaznenom procesu u kojemu postoji nalaz koji kaže da ste onečistili tlo, a onda vlast putem institucija koje kontrolira objavi desetke nalaza koji kažu da je sve u redu i da nema onečišćenja", kaže Dalija Orešković.
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