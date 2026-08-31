Dalija Orešković: "Prosvjed za Gospić - to je antihadezeovski prosvjed"

"U tom smislu, taj prosvjed nije ni lijevi ni desni; to bi nam trebao biti zajednički strateški nacionalni interes. Dobro je da ga organizira građanska inicijativa koja među govornicima ne želi političare, baš kako bi se izbjegla pitanja o tome jesu li tu oporbene stranke lijevog ili desnog političkog spektra. U publici ima mjesta i za jedne i za druge", dodaje.