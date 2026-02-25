Dalija Orešković: "Žetoni, vratite mandat građanima!"

"Ne brinite nije problem u kavi za koju je Boška Ban Vlahek rekla da bi ju rado popila s premijerom, pa je potom postala dio vladajuće većine, a evo sada i Dario Zurovec najavljuje da je za kavu s premijerom spreman", poručila je Dalija Orešković na svojim društvenim mrežama u objavi koju prenosimo u cijelosti.