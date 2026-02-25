Dodatna ruka za HDZ? Zurovec: Nemam problem popiti kavu s premijerom

Kao i nebrojeno puta do sada, u tom se kontekstu i ovih dana spominjalo nezavisnog Darija Zurovca, gradonačelnika Svete Nedelje. Zurovec je ranije uvijek odbijao takvu mogućnost, a ovih je dana "uhvaćen" i na sastanku s čelnicima Platforme Sjever i IDS-a Matijom Posavcem i Lorisom Peršurićem. Danas je, međutim, branio Bošku Ban od pogrdnog naziva "žetončić", da bi za Večernji list zatim potvrdio kako ni osobno ne bi imao ništa protiv "kave s premijerom".