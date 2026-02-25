Dodatna ruka za HDZ? Zurovec: Nemam problem popiti kavu s premijerom

Dijelom vladajuće koalicije danas je i formalno postala bivša SDP-ovka Boška Ban, nakon čega je premijeru Andreju Plenkoviću preostalo da, za slučaj odlaska HSLS-a, pronađe još samo jednu dodatnu ruku i pokrpa koaliciju, okosnicu koje, uz njegovu stranku, čini Domovinski pokret.
Oglas
Kao i nebrojeno puta do sada, u tom se kontekstu i ovih dana spominjalo nezavisnog Darija Zurovca, gradonačelnika Svete Nedelje. Zurovec je ranije uvijek odbijao takvu mogućnost, a ovih je dana "uhvaćen" i na sastanku s čelnicima Platforme Sjever i IDS-a Matijom Posavcem i Lorisom Peršurićem. Danas je, međutim, branio Bošku Ban od pogrdnog naziva "žetončić", da bi za Večernji list zatim potvrdio kako ni osobno ne bi imao ništa protiv "kave s premijerom".
Isto je potvrdio i za N1.
"Imam puno projekata o kojima bih pričao s premijerom", kazao nam je.
Na pitanje je li interes za kavu s premijerom znak da je spreman ući u vladajuću većinu, Zurovec nam je rekao: "Kad ste vi čuli da je neka kava loše prošla."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas