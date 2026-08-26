Dalmacija usred sezone nema kamo s otpadom: Marković prozvala Sanadera, Šutu i Bobana

"Ako Lećevica još nije spremna, a gradovi ostaju bez mjesta za odlaganje, Ministarstvo mora odmah odgovoriti: koji je operativni plan za Splitsko-dalmatinsku županiju do punog rada Lećevice, kamo ćemo s otpadom zbog punih kapaciteta i tko će snositi dodatne troškove za sve jedinice lokalne samouprave? Nije rješenje da se otpad prebacuje s točke A na točku B", istaknula je.