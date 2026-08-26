LAŽNA OBEĆANJA ZA LEĆEVICU
Dalmacija usred sezone nema kamo s otpadom: Marković prozvala Sanadera, Šutu i Bobana
Gradonačelnica Supetra Ivana Marković upozorila je na sve ozbiljniji problem zbrinjavanja otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, poručivši da zbog popunjenih odlagališta i višegodišnjeg kašnjenja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica posljedice već osjećaju gradovi i općine, a konačni račun, tvrdi, platit će građani
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"Ovo više nije pitanje budućnosti. Ovo je pitanje računa koji upravo stiže građanima Splitsko-dalmatinske županije", poručila je Ivana Marković u objavi na društvenim mrežama.
Istaknula je da Karepovac više nema dovoljno kapaciteta te da Split preostali prostor mora čuvati za vlastite potrebe. Zbog zatvorenih ili popunjenih odlagališta pojedine jedinice lokalne samouprave, tvrdi, praktički više nemaju kamo s otpadom.
"To znači da su usred turističke sezone Makarska rivijera, Kaštela, omiško područje i druge jedinice lokalne samouprave ostale bez mjesta za odlaganje otpada. I nemaju kamo s njim", navela je.
Lećevica se čeka godinama
Marković je podsjetila da je tadašnji splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader još 2011. završetak centra u Lećevici najavljivao za 2013. ili 2014. godinu.
"Danas je 2026. Od obećanog roka prošlo je dvanaest, odnosno trinaest godina. Zato pitanje više nije samo kada će Lećevica biti gotova, nego što se dogodilo s obećanjem iz 2011. godine i tko za to snosi političku odgovornost?" upitala je.
Za dugogodišnje kašnjenje prozvala je HDZ, koji godinama vodi Splitsko-dalmatinsku županiju, a posebno je izdvojila aktualnog župana Blaženka Bobana i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu.
Šuta je prije dolaska na čelo Splita vodio Regionalni centar čistog okoliša, tvrtku zaduženu za realizaciju projekta Lećevica.
"Paradoks je potpun: čovjek koji je vodio projekt koji je trebao riješiti problem otpada cijele županije danas, kao gradonačelnik Splita, mora spuštati rampu drugima upravo zato što taj projekt nije završen", poručila je Marković.
"Jedna stranka. Ista politička imena. Jedan projekt. Petnaest godina. Minimum. I isti neriješeni problem", dodala je.
Traži odgovor Ministarstva
Supetarska gradonačelnica prozvala je i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, od kojeg traži konkretan plan za razdoblje do početka punog rada centra u Lećevici, piše Dalmacija danas.
"Ako Lećevica još nije spremna, a gradovi ostaju bez mjesta za odlaganje, Ministarstvo mora odmah odgovoriti: koji je operativni plan za Splitsko-dalmatinsku županiju do punog rada Lećevice, kamo ćemo s otpadom zbog punih kapaciteta i tko će snositi dodatne troškove za sve jedinice lokalne samouprave? Nije rješenje da se otpad prebacuje s točke A na točku B", istaknula je.
Upozorava da bi se višegodišnje kašnjenje u konačnici moglo izravno odraziti na troškove građana.
"Posljedice petnaest godina kašnjenja neće plaćati oni koji su davali obećanja. Plaćat će ih građani. Kroz skuplji prijevoz otpada, njegovo odvoženje na sve udaljenija odlagališta i dodatne troškove gradova i općina koji više nemaju gdje s otpadom", poručila je.
Marković od nadležnih traži odgovore na tri ključna pitanja: koliko je novca dosad potrošeno na Lećevicu i koliko je rokova probijeno, kad će centar doista početi raditi i kakav je plan zbrinjavanja otpada do tada te tko će preuzeti odgovornost ako rokovi ponovno budu probijeni.
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