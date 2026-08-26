"Koji je zaključak za nas? Jednostavno je. Pratimo ono što rade države vodilje, a za nas su to SAD i Njemačka. Oni idu u autonomizaciju, žele biti što više samodostatni na planu obrane. Ako Srbija to radi, a naši saveznici to znaju, onda se i mi moramo naoružavati. Nije dovoljno upozoravati."