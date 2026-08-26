bivši šef diplomacije
Kovač o Srbiji: Ne želimo imati susjeda koji nam prijeti drugim poluvremenom
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Miro Kovač, diplomat, političar i nekadašnji ministar vanjskih poslova RH. Razgovarali su o verbalnom okršaju između Gordana Jandrokovića i Aleksandra Vučića oko navodnog naoružavanja Republike Srbije
"Gordan Jandroković rekao je ono što su prije njega rekli Ivan Anušić i sam predsjednik Republike, tijekom NATO samita u Istanbulu", kazao je Miro Kovač, referirajući se na izjavu predsjednika Hrvatskog sabora:
„Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. I to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga", rekao je Jandroković u utorak.
Nije trebalo dugo čekati na odgovor iz Beograda, ali ni na komentar ministra Ante Šušnjara.
"Amerikanci to kao ne znaju?"
Kovač ne smatra da to predstavlja usklađivanje stavova između različitih političkih opcija u Hrvatskoj.
"Ne bih rekao da se usklađuju stavovi, ali očito je da naše službe imaju saznanja, to su tajni podaci, da Srbija ima ofenzivno oružje. Ako je to tako, a ja vjerujem našim institucijama, ne trebamo mi Hrvati plakati.", kaže.
"Znaju i Nijemci"
"Amerikanci kao to ne znaju? Oni znaju sve. To znaju i Nijemci. Znaju da Srbija ima ozbiljnu vojnu industriju, da nije bez razloga ugostila Volodimira Zelenskog. Već godinama preko trećih zemalja izvozi oružje u Ukrajinu."
Dodaje kako za RH iz cijele priče postoji samo jedan ispravan poučak.
"Koji je zaključak za nas? Jednostavno je. Pratimo ono što rade države vodilje, a za nas su to SAD i Njemačka. Oni idu u autonomizaciju, žele biti što više samodostatni na planu obrane. Ako Srbija to radi, a naši saveznici to znaju, onda se i mi moramo naoružavati. Nije dovoljno upozoravati."
"Nema plakanja"
"Ne želimo imati susjeda koji nam prijeti drugim poluvremenom, koji govori o traktorima i ambasadorima. Žao nam je što se Srbija želi naoružavati ofenzivnim oružjem i nama prijetiti. Pouka je da se očito i mi moramo naoružavati, nema plakanja; budi spreman, budi budan", kaže Kovač.
"Svoju obrambenu industriju moramo imati, svoje dronove, svoju proizvodnju. Dakle, ne plakati nego delati, kako bi rekao pokojni Milan Bandić. Radi se na tome, ali moramo još jače. Moramo biti u stanju sebe zaštititi. Zadaća svake političke zajednice je da štiti svoje članove, svoje državljane. To je zadatak države", dodao je.
Kovač napominje da istinitost tih tvrdnji garantira upravo činjenica da one dolaze iz oprečnih političkih kampova.
"Nemam razloga sumnjati u to što kažu Jandroković, član HDZ-a, Anušić, član HDZ-a i ministar obrane i Zoran Milanović, koji je došao iz SDP-a. Nisu u koaliciji HDZ i SDP koliko znam. Slažu se da se Srbija ofenzivno naoružava. To znaju i naši saveznici u svijetu. Što je zaključak za nas? Uzdaj se u se i svoje kljuse. Nema druge."
Na pitanje hoće li biti novca za sve to oružje, odgovorio je afirmativno.
"Novca za ono što je ključno uvijek ima i mora biti. Moramo iskoristiti ovo što se događa da se resetiramo: kako se planira prostor, kako se gospodari otpadom, kako se brani država od onih koji indirektno prijete", kaže Miro Kovač.
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