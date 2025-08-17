Detalji krvavog napada u Istri: "Ja sam mislio da će me ubiti, molio sam Boga da prestanu"

"Udario me šakom u glavu i bacio mi je telefon na pod, došla je moja djevojka derala se da me puste i onda su me krenuli mlatiti nogama. Jedan me bacio na pod, šutirali su me u glavu, noge, tijelo... Ja sam mislio da će me ubit, molio sam Boga da prestanu, da to sve završi i da mi ne razbiju glavu. Kasnije su mi curu bacili na pod, teleskop palicom su joj razbili glavu - kaže nam muškarac dodajući da se i sada trese dok nam prepričava događaj. Istaknuo je i kako su djevojku šutali nogama."