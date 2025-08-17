Oglasila se policija nakon navodnog napada zaštitara na slovenske turiste

PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Istarska policija potvrdila je da provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do navodnog napada zaštitara na slovenske turiste sinoć na plaži u Savudriji, o čemu u nedjelju izvještavaju lokalni mediji koji su objavili i snimke sukoba.

Podijeli

Oglas

Prema pisanju medija, trojica zaštitara hotela Kempinski na umaškom području, odnosno u Savudriji, pretukla su troje Slovenaca, među njima i djevojku, a sve je eskaliralo nakon što su zaštitari pokušali otjerati turiste s javne plaže.

Napadnuti Slovenci koji su potražili liječničku pomoć u Sloveniji za medije su kazali kako će upotrijebiti sva pravna sredstva protiv zaštitara i hotela.

U povodu tog događaja istarska policija oglasila se u nedjelju priopćenjem u kojem je navela kako provodi sveobuhvatno kriminalističko istraživanje na temelju objavljene snimke sukoba i drugih prikupljenih saznanja te će se po utvrđivanju svih okolnosti, protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere.