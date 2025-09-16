N1 Slovenija: Europski krugovi smatraju da su optužbe ruske službe o Srbiji namjerno širenje propagande

U priopćenju SVR-a objavljenom na njihovoj stranici 15. rujna navodi se da "sadašnji nemiri u Srbiji, uz aktivno sudjelovanje mladih, u velikoj mjeri predstavljaju proizvod subverzivnog djelovanja Europske unije i država članica tog saveza, te da je cilj europskog liberalnog mainstreama da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede poslušno vodstvo lojalno Bruxellesu“.