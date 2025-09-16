Oglas

"subverzivno djelovanje eu-a"

N1 Slovenija: Europski krugovi smatraju da su optužbe ruske službe o Srbiji namjerno širenje propagande

N1 Slovenija
16. ruj. 2025. 12:40
U europskim krugovima, prema neslužbenim informacijama, prevladava ocjena da je poruka ruske SVR-a da EU sprema “Majdan” u Srbiji tek propaganda, kojoj se pridružila i srpska propaganda, budući da predsjednik Srbije Vučić spominje da su u prosvjede umiješane tri europske tajne službe, ali da “ne može reći koje”.

Štoviše, srpska propaganda, uoči godišnjice pada nadstrešnice, prema ocjenama u europskim krugovima širi i neistine da su prosvjednici, odnosno “blokaderi” kako ih nazivaju, planirali ekstremno fizičko nasilje, navodi N1 Slovenija.

Podsjećamo, Vanjska obavještajna služba Rusije (SVR) objavila je da iza "nemira u Srbiji" stoji Europska unija, a da će godišnjica pada nadstrešnice biti iskorištena za dovršavanje "srpskog Majdana".

U priopćenju SVR-a objavljenom na njihovoj stranici 15. rujna navodi se da "sadašnji nemiri u Srbiji, uz aktivno sudjelovanje mladih, u velikoj mjeri predstavljaju proizvod subverzivnog djelovanja Europske unije i država članica tog saveza, te da je cilj europskog liberalnog mainstreama da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede poslušno vodstvo lojalno Bruxellesu“.

U izvješću N1 Slovenija podsjeća se da je val masovnih prosvjeda pod vodstvom studenata zahvatio Srbiju ubrzo nakon novosadske tragedije.

"Prosvjednici zahtijevaju odgovornost i pravdu za žrtve tragedije i izvanredne izbore, a prosvjedi su prerasli u izražavanje bijesa zbog sistemske korupcije i represije, ograničavanja slobode medija i vladavine prava", navodi N1 Slovenija.

