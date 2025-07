Diljem Europe upozorenja zbog toplinskog vala, a oni moraju raditi: "Dobro je, podnosi se. Ništa nije teško"

"Teško je raditi. Imamo vode pored sebe i hladimo se tako. Dođemo ujutro u sedam, ovdje smo do 13 i onda idemo doma. Moramo, jednostavno moramo. Prisiljeni smo raditi po vrućini. Idu ove naše režije normalno, moraš platiti prema državi obaveze i to je to, to nas tjera. Da nema toga, bili bi u hladu. I nema nikoga, nema ni mušterija, ne izlazi nitko pa je jako teško. Čekamo bolje dane", kažu zaposleni na tržnici.