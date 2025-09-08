Dio članova vukovarskog SDP-a podnio neopozive ostavke na sve dužnosti u stranci

"S obzirom na to da nakon naših ostavki Gradski odbor SDP-a više ne može funkcionirati jer nema natpolovičnu većinu izabranih članova, a ne postoji mogućnost kooptiranja, budući da se kandidirao točan broj članova koliko se bira, zahtijevamo da se, u skladu sa Statutom i pravilnicima SDP-a, po hitnom postupku raspuste sva tijela Gradske organizacije SDP-a Vukovar i imenuje povjerenik koji će obnašati tu dužnost do redovitih izbora“, stoji u pismu.