DIP ima novog virtualnog pomoćnika: Evo što sve možete pitati GlasAI

„Kad su vršni dani za vrijeme izbora, to je zadnji tjedan i sama subota i nedjelja, izborni dan, imamo nekoliko stotina mailova od birača, gdje se uglavnom traže odgovori na neka tehnička pitanja. On će im tu puno pomoći i rasteretit će nas kao Državno izborno povjerenstvo da se preciznije i jasnije usredotočimo na sve one obveze koje nas čekaju, posebno u tu nedjelju kad je izborni dan“, rekao je Hojski.