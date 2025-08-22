Dopunski izbori u 75 općina, gradova i županija: Poznato kada će se održati

Političke stranke i birači, koji namjeravaju sudjelovati na dopunskim lokalnim izborima koji će se održati 5. listopada, mogu od subote, 23. kolovoza do ponoći, 5. rujna nadležnim izbornim povjerenstvima podnositi svoje kandidacijske liste.
Dopunske izbore Vlada je raspisala u 75 općina, gradova i županija u čijim predstavničkim tijelima na redovnim lokalnim izborima u svibnju nije osigurana dovoljna zastupljenost nacionalnih manjina, odnosno Hrvata tamo gdje su u manjini.
Hoće li se u svima uistinu i održati tek će se vidjeti, kad završe rokovi za kandidiranje. Na prošlim dopunskim izborima, u listopadu 2021., u devet od 55 općina nije bilo kandidatura, a time ni izbora.
Zastupljenost nacionalnih manjina u lokalnim vijećima i skupštinama uređuje Ustavni zakon o pravima manjina, a za određivanje broja pripadnika neke nacionalne manjine u predstavničkom tijelu mjerodavni su službeni rezultati popisa stanovništva.
Pravo birati i biti birani na dopunskim izborima imaju samo birači iz reda nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, za koje se provode dopunski izbori, a koji imaju prebivalište u općini, gradu ili županiji u kojoj se izbori održavaju.
Takvi birači imat će priliku odlučiti o vijećnicima koji će ih zastupati u osam županijskih skupština, te u 16 gradskih i 51 općinskom vijeću.
Hrvati iz svojih redova trebaju izabrati sedam vijećnika u šest općina u kojima su u manjini, po jednog u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu i Trpinji, a dva u Kistanjama.
U odnosu na prije četiri godine, veći je i broj vijećnika i broj općina u kojima Hrvati dopunski biraju, 2021. godine birali su tri vijećnika u tri općine: Borovu, Trpinji i Jagodnjaku.
Na dopunskim izborima trebalo bi izabrati i 51 vijećnika iz reda srpske manjine, 19 iz romske, tri iz talijanske, po dva iz mađarske, slovačke i rusinske te po jednog iz reda ukrajinske, bošnjačke i albanske manjine.
Na prošlim dopunskim izborima pravo glasa imalo je oko 140 tisuća birača, a koliko će ih imati na listopadskim, tek će se vidjeti.
Provedba tih izbora stajala je oko milijun i pol eura.
