Stanje na bojištu
Kako je ratna mapa u Bijeloj kući odigrala ključnu ulogu u Trumpovom stavu o Ukrajini
Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija – i velika karta, obojena crvenom bojom kako bi prikazala te dijelove, postavljena je u Ovalnom uredu tijekom razgovora predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u ponedjeljak.
"Mislim da ste svi vidjeli kartu", rekao je Donald Trump za Fox News u utorak. "Veliki komad teritorija je zauzet i taj teritorij je zauzet."
Poruka Bijele kuće Ukrajini bila je jasna: taj je prostor izgubljen i vrijeme je da se razmotri teritorijalni kompromis s Vladimirom Putinom – ili, kako neki kažu, "razmjena teritorija".
Zelenskijev tim donio je svoju kartu na sastanak, a ukrajinski je predsjednik poslije izjavio kako se "borio s onim što je na toj karti" tijekom razgovora s Trumpom o tome tko doista kontrolira pojedina područja, piše BBC.
Iako je smatrao da je donekle uspio ispraviti pogrešne dojmove, Trump je i dalje zastupao stav da je Rusija "jasno mnogo moćnija" i da "nije stala".
Na pitanje o stajalištima europskih čelnika prema "razmjenama teritorija" Trump je rekao: "Sad pričaju o Donbasu, ali Donbas je trenutačno... 79% u vlasništvu i pod kontrolom Rusije."
Prije rata 2014., bogata rudarska regija Donbas činila je oko 16% ukrajinskog BDP-a. Putin, prema izvještajima, želi cijeli Donbas kao dio mirovnog sporazuma.
Zelenski je osporio postotke na karti Bijele kuće koja je prikazivala rusku kontrolu u različitim regijama: 99% Luhanska i 76% Donecka; 73% Zaporižja i Hersona; 4% Harkiva i 1% Sumija i Mikolajiva.
Američki Institut za proučavanje rata (ISW) iznio je slične brojke, iako se one donekle razlikuju zbog metodologije. U nekim regijama koje Bijela kuća prikazuje s 1% ruske kontrole, zapravo se radi o ograničenoj prisutnosti ili samo ruskom polaganju prava.
Unatoč ruskim napredovanjima, u gradovima poput Kramatorska i Slovjanska i dalje žive deseci tisuća stanovnika, a nijedan ukrajinski predsjednik ne bi pristao predati taj teritorij Moskvi.
Rusija zauzela gotovo 6.000 km² od studenog 2022.
ISW procjenjuje da bi Rusiji za potpuno zauzimanje ostatka Donecke oblasti trebalo "više godina i niz teških kampanja".
Zelenski je naglasio da njegova karta pokazuje kako je u zadnjih 1.000 dana Rusija uspjela okupirati manje od 1% ukrajinskog teritorija – što DeepStateUA prevodi u 5.842 km² od studenog 2022.
Rusija je, međutim, nedvojbeno ostvarila napredak posljednjih mjeseci, osobito kod Kupjanska (Harkiv) i Kremine (Luhansk). Obrambeni analitičar Konrad Muzyka ističe nedostatak ukrajinske ljudske snage i sve masovniju upotrebu ruskih dronova koji gađaju vojnike, opremu i posebno topništvo.
Moskva mjesečno regrutira 30–35 tisuća vojnika, pa unatoč velikim gubicima uspijeva održavati rezerve. No njezini dobitci na bojištu ostaju ograničeni.
Primjerice, nedavni pokušaj prodora 10–15 km kod Dobropillje u Doneckoj oblasti ukrajinska je vojska odbila.
Iako Rusija drži džepove u regijama Sumi i Harkiv, Ukrajina i dalje kontrolira oko 6.600 km² Donbasa.
Putin je već anektirao četiri regije i Krim, iako nad mnogim područjima nema stvarnu kontrolu. Britanska vojna obavještajna služba procjenjuje da bi Rusiji, ovim tempom, trebalo još 4,4 godine da uopće zauzme četiri djelomično okupirane regije (Luhansk, Donjeck, Zaporižje i Herson).
To objašnjava različite perspektive Trumpa i Zelenskog u pogledu karata koje prikazuju frontu dugu 1.200 km.
"Zahvaljujem na karti, bila je odlična," rekao je Zelenski Trumpu, unatoč neslaganju. "Razmišljam kako je uzeti natrag."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare