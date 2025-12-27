Dosad smo primili 28 tisuća Ukrajinaca, a evo i koliko smo dosad izdvojili

Pravo na privremenu zaštitu raseljene osobe iz Ukrajine imaju od ožujka 2023., kada je Vlada donijela odluku da pravo na privremenu zaštitu imaju svi oni - bez obzira na to imaju li ukrajinsko državljanstvo ili ne - koji su boravili u Ukrajini na dan 24. veljače 2022., a ne mogu se vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla. Ta Vladina odluka ima vremensko ograničenje i u ovom trenutku vrijedi do 4. ožujka 2026.