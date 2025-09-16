Dotrajali hrvatski dalekovodi. Istekao rok trajanja za više od 50 posto električne infrastrukture

Prijenosni sustav je zastario jer se elektrifikacija radila 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća zbog čega je većina dalekovoda u prosjeku stara 40 i više godina, a visokonaponska mreža obnovljena je samo u istočnoj Slavoniji jer je bila razrušena u Domovinskom ratu. Što se tiče trafostanica, tu stojimo malo bolje jer je većina obnovljena i izgrađena prije 20 godina. S obzirom na veliki jaz u dostupnim sredstvima za obnovu prijenosnog sustava, nužno je razmotriti dodatne izvore financiranja iz EU fondova, ali i poduzeti hitne mjere za mobilizaciju privatnih ulaganja, poručuju iz Hrvatske udruge poslodavaca.