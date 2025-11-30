Oglas

u Zadru

Dvije osobe uhićene zbog incidenta na maršu protiv fašizma

N1 Info
30. stu. 2025. 19:36
Zadar
Dvije su osobe uhićene u Zadru.

Kako Dnevnik Nove TV doznaje, dvije su osobe u Zadru privedene zbog incidenta tijekom marša protiv fašizma.

U Zadru je skupina odjevena u crno već na početku marša na okupljene bacila boju, a na ulazu u grad su pripadnici navijačke skupine Tornado namjeravali zaustaviti kolonu, no rastjerala ih je interventna policija.

Do naguravanja s policijom došlo je i u Rijeci, ali ondje nije bilo privedenih. Međutim, iz policije ističu da su svi prosvjedi snimani.

