Dvije osobe uhićene zbog incidenta na maršu protiv fašizma

Dvije su osobe uhićene u Zadru.
Kako Dnevnik Nove TV doznaje, dvije su osobe u Zadru privedene zbog incidenta tijekom marša protiv fašizma.
U Zadru je skupina odjevena u crno već na početku marša na okupljene bacila boju, a na ulazu u grad su pripadnici navijačke skupine Tornado namjeravali zaustaviti kolonu, no rastjerala ih je interventna policija.
Do naguravanja s policijom došlo je i u Rijeci, ali ondje nije bilo privedenih. Međutim, iz policije ističu da su svi prosvjedi snimani.
