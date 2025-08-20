Osumnjičenici nisu vodili ni poslovne knjige koje su obvezni voditi te nisu podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka kad je nastupila nesposobnost za plaćanje, navodi policija. Na taj način počinili su kaznena djela utaje poreza ili carine, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga te povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje.