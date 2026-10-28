pokrenuti sudski postupci
Dvoje članova SDP-a pod sumnjom na obiteljsko nasilje
Protiv Davorke Filipčić, predsjednice SDP-a Pregrade i Gradskog vijeća, vodi se prekršajni postupak na sudu u Zlataru, dok tužiteljstvo istražuje Davora Bešenskog, predsjednika SDP-a Petrovskog i tamošnjeg Općinskog vijeća, u oba slučaja zbog sumnje na obiteljsko nasilje.
Oba postupka pokrenuta su ovog mjeseca. Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Zlataru pismeno je potvrdilo jednom lokalnom portalu da protiv Bešenskog "provode istraživanje zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela iz oblasti kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece te zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv osobne slobode".
Također, Općinski sud u Zlataru potvrdio je za lokalni portal da se protiv Filipčić vodi postupak zbog prekršaja iz članka Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te da postupak nije pravomoćno dovršen.
Taj članak zakona odnosi se na nasilje počinjeno na štetu djeteta, osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi, za što je propisana kazna od najmanje 1.700 eura ili zatvorska kazna od najmanje 70 dana.
Bešenski ne želi komentirati, Filipćić odbacuje optužbe
Davor Bešenski za Hinu je kratko poručio da neće davati izjave dok je postupak u tijeku. Načelnica Općine Petrovsko Valentina Presečki (Nezavisna) smatra da treba pričekati službeno utvrđene činjenice, odgovarajući na informacije vezane uz privođenje predsjednika Općinskog vijeća.
"Svaki oblik nasilja, pa tako i nasilje u obitelji i partnerskim odnosima, smatram neprihvatljivim i nedvosmisleno ga osuđujem. Kada je riječ o ovom slučaju, ne želim iznositi procjene na temelju neslužbenih informacija niti komentirati nagađanja i neprovjerene navode koji se pojavljuju na društvenim mrežama”, izjavila je Presečki.
Smatra da nadležne institucije trebaju neovisno i nepristrano utvrditi sve okolnosti, uz poštivanje prava i dostojanstva svih uključenih osoba, nakon čega će se konkretnije očitovati, pa i o eventualnim okolnostima koje bi mogle utjecati na obnašanje dužnosti.
Davorka Filipčić odbacila je navode o njezinoj kaznenoj odgovornosti kao netočne i zlonamjerne.
„Uvažavajući činjenicu da je riječ o određenoj vrsti postupka koji je u tijeku te uz nužnost zaštite drugih sudionika, nisam u mogućnosti iznositi detalje koji se odnose na sam postupak, no cjelokupnu zainteresiranu javnost obavještavam kako isti nije ni u kakvoj vezi s obnašanjem moje funkcije predsjednice Gradskog vijeća niti na bilo koji način utječe na nju”, istaknula je.
Dodala je kako se u svojem postupanju i djelovanju, privatno i profesionalno dosljedno pridržava zakona i društvenih normi te da čvrsto stoji pri stajalištu da ih nije niti u konkretnom slučaju povrijedila.
„Uvažavam legitiman interes javnosti, ali zbog izbjegavanja bilo kakvog pritiska na rad institucija, ovaj postupak do njegova okončanja ne mogu komentirati. Po okončanju istog, imat ću svakako što za reći, ali i pravno reagirati te zaštititi svoj integritet od neosnovanih, neodgovornih i orkestriranih napada”, poručila je Filipčić.
Upitan za komentar, gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić (HDZ) nije želio komentirati slučaj, rekavši kako "vjeruje da će predsjednica Gradskog vijeća postupiti po savjesti i napraviti ono što smatra da je u ovom trenutku najbolje".
Krapinsko zagorski SDP: Nulta tolerancija na svaki oblika nasilja
Na cijelu situaciju prije nekoliko dana reagirali su iz SDP-a Krapinsko-zagorske županije, poručivši kako imaju nultu toleranciju na svaki oblik nasilja te da sigurnost i zaštita žrtava moraju biti na prvom mjestu.
„Svaka prijava, sumnja ili indicija o obiteljskom nasilju mora se shvatiti maksimalno ozbiljno. Pred zakonom i pred moralnim odgovornostima ne smije biti povlaštenih pojedinaca niti političkih kalkulacija”, poručili su iz lokalnog SDP-a.
Dodali su da od policije, državnog odvjetništva i pravosuđa očekuju da potpuno neovisno, profesionalno i bez odgađanja utvrde sve činjenice i okolnosti ovog slučaja.
„Kao odgovorni sudionici javnog života, u potpunosti poštujemo ustavno načelo presumpcije nevinosti. Suzdržat ćemo se od prejudiciranja konačnog ishoda službenog postupka i nećemo donositi zaključke na temelju neprovjerenih informacija s društvenih mreža”, ističu.
Ukoliko nadležna državna tijela službeno utvrde krivnju koja narušava integritet obnašanja javnih i stranačkih dužnosti, SDP će zauzeti odgovoran, dosljedan i beskompromisan stav u skladu s vrijednostima i Statutom stranke, poručili su.
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