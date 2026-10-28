Dvoje članova SDP-a pod sumnjom na obiteljsko nasilje

„Uvažavajući činjenicu da je riječ o određenoj vrsti postupka koji je u tijeku te uz nužnost zaštite drugih sudionika, nisam u mogućnosti iznositi detalje koji se odnose na sam postupak, no cjelokupnu zainteresiranu javnost obavještavam kako isti nije ni u kakvoj vezi s obnašanjem moje funkcije predsjednice Gradskog vijeća niti na bilo koji način utječe na nju”, istaknula je.