Dvojica policajaca osumnjičena za napad na 19-godišnjaka na D-1

MUP/ILUSTRACIJA

Dvojica policijskih službenika osumnjičena su da su prošlog tjedna na državnoj cesti D-1 verbalno i fizički napala 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i pritom ga lakše ozlijedila, zbog čega su predana pritvorskom nadzorniku i udaljena iz službe, izvijestila je Policijska uprava karlovačka.

Podijeli

Oglas

Karlovačka policija priopćila je u subotu da je protiv dvojice policajaca zaprimljena kaznena prijava oštećenog te da ih se osnovano sumnjiči za počinjenje kaznenog djela tjelesne ozljede.

Prema navodima, incident se dogodio 16. svibnja tijekom postupanja policijskih službenika prema 19-godišnjaku na državnoj cesti D-1.

Posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave podneseno je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, dodaje se u priopćenju.

Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke policijski službenici su udaljeni iz službe te će protiv njih biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.