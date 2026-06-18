Četiri nova "asa" u Europskom vijeću jako mijenjaju političku matematiku

Odustajanjem od blokade Ukrajine i dopuštanjem početka prve faze pristupnih pregovora Kijeva s EU-om, Magyar je dodatno učvrstio reputaciju konstruktivnog i proeuropskog političara. Bivši mađarski diplomat u Bruxellesu i europarlamentarac dobro poznaje europske institucije te se ne očekuje da će koristiti konfrontacijski stil koji je obilježio Orbánove odnose s EU-om. Jedan diplomat opisao ga je kao "vještog" političkog igrača.