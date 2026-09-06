Milivoj Špika nakon velikog prosvjeda: Gdje su bili hrvatski sportaši? Gdje su se sakrili?

"Zato dobro zapamtite jučerašnji 5. rujna jer narod pamti tko je bio uz njega kada je bilo teško, ali pamti i one koji su tada okrenuli glavu. Sljedeći put, kada budete izlazili pred taj isti narod, nemojte očekivati da će zaboraviti što je bilo 5. rujna 2026. godine jer za biti ponos Hrvatske nije dovoljno samo stati na pobjedničko postolje.