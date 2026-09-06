BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO
Milivoj Špika nakon velikog prosvjeda: Gdje su bili hrvatski sportaši? Gdje su se sakrili?
Blok umirovljenici zajedno (BUZ) se oglasio dan nakon velikog prosvjeda protiv opasnog i ilegalno odloženog otpada u Gospiću, na kojem su građani zatražili odgovornost nadležnih i rješavanje problema koji već dulje izaziva zabrinutost u Lici. Uz jednu zamjerku...
Predsjednik stranke Milivoj Špika u priopćenju je prozvao hrvatske sportaše zbog toga što se, kako tvrdi, nisu javno uključili u prosvjed niti građanima iskazali potporu.
BUZ smatra da se nakon prosvjeda nameće pitanje gdje su bili hrvatski sportaši u trenutku kada se, prema njihovu stajalištu, od njih očekivala potpora građanima.
"Tamo gdje ih je hrvatski narod bezbroj puta dočekivao s ponosom, zastavama, mnogi i sa suzama radosnicama, jučer ih, nažalost, nismo vidjeli ni čuli. Kada je trebalo stati uz vlastiti narod, uz građane koji su ih uvijek podržavali, slavili njihove pobjede i činili ih nacionalnim simbolima, uslijedila je šutnja, a šutnja, kada se odlučuje o važnim pitanjima za budućnost zemlje, poštovane kolege sportaši, također je izbor", poručio je Špika.
"Imamo puno pravo pitati gdje ste bili"
Predsjednik BUZ-a podsjetio je na dočeke hrvatskih sportaša nakon velikih međunarodnih uspjeha te ustvrdio da upravo zbog potpore koju su godinama dobivali od javnosti građani imaju pravo očekivati njihovu reakciju.
"Sportaši, kolege drage, gdje ste se jučer sakrili, zašto i od koga? Zar nije upravo narod bio taj koji vas je nakon svakog velikog uspjeha dočekivao na trgovima? Zar niste upravo zahvaljujući toj podršci postajali slavljeni i heroji cijele Hrvatske? Upravo zbog svega navedenog vas danas imamo puno pravo pitati gdje ste bili kada je vaš narod trebao vas?" naveo je.
Špika pritom ističe da od sportaša ne očekuje političko svrstavanje niti zauzimanje stava prema pojedinim strankama, ali smatra da bi trebali reagirati na pitanja koja se tiču građana.
"Nije problem ako netko od sportaša ima drukčije političko mišljenje, jer narod od sportaša nikada nije ni tražio da se odrede prema bilo kojoj stranci. Problem nastaje kada se osobni komfor, privilegije ili bliskost s nekim političkim strukturama, baš kao što se jučer očito dogodilo, stave ispred interesa ljudi koji su vam desetljećima davali svoju podršku", poručio je.
BUZ smatra i da javnost ima pravo sama zaključivati o razlozima izostanka javnih reakcija sportaša. Špika naglašava da od njih ne očekuje politički angažman, nego ono što opisuje kao građansku odgovornost.
"Ako je jučerašnja šutnja bila svjestan izbor, a teško je to drugačije objasniti, onda je javnost ima pravo tako i protumačiti. Građani ne traže od sportaša da budu političari, ali traže i očekuju minimum građanske hrabrosti i odgovornosti jer medalje, trofeji i milijuni pregleda na društvenim mrežama nisu samo osobni uspjeh sportaša, oni su velikim dijelom i rezultat ljubavi i podrške ovog naroda", stoji u priopćenju.
Na kraju je Špika sportašima poručio da zapamte 5. rujna, ustvrdivši da će građani pamtiti tko im je pružio potporu, a tko nije.
"Zato dobro zapamtite jučerašnji 5. rujna jer narod pamti tko je bio uz njega kada je bilo teško, ali pamti i one koji su tada okrenuli glavu. Sljedeći put, kada budete izlazili pred taj isti narod, nemojte očekivati da će zaboraviti što je bilo 5. rujna 2026. godine jer za biti ponos Hrvatske nije dovoljno samo stati na pobjedničko postolje.
Ponos Hrvatske je imati hrabrosti stati uz svoj narod kada je najpotrebnije", zaključio je Špika.
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