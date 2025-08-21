FOTO / Jako nevrijeme poharalo istok Hrvatske: Vjetar čupao stabla, prometnice poplavljene

Grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakom kišom i vjetrom, zahvatilo je u četvrtak oko 18 sati dijelove Osječko-baranjske županije, a osim brojnih intervencija dežurnih službi, za sada nema dojava o ozlijeđenim osobama.
Oglas
U županijskom Centru 112 u Osijeku ističu da su zaprimili puno poziva građana o posljedicama nevremena, koji su se uglavnom odnosili na nestanke električne energije, padove grana ili drveća preko prometnica, staza ili zelenih površina te poplavljene prometnice
Vatrogasne postrojbe i druge dežurne službe su na intervencijama i saniraju posljedice nevremena.
No, za sada nema dojava o nekim ekstremnijim ugrozama, niti o ozlijeđenim osobama, ističu u osječkom Centru 112
Iz Uprave osječke "Žito grupe" izvijestili su kako je oluja iščupala nekoliko stabala u blizini hotela "Materra" u Čepinu te nanijela manju štetu na vanjskoj terasi hotela. "Svi gosti i djelatnici su sigurni, a hotel nastavlja s radom. Naš tim već otklanja posljedice i poduzimamo sve mjere kako bi usluge za goste ostale neometane", priopćili su iz tvrtke i istaknuli kako u nevremenu nitko nije ozlijeđen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas