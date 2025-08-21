FOTO / Jako nevrijeme poharalo istok Hrvatske: Vjetar čupao stabla, prometnice poplavljene

Iz Uprave osječke "Žito grupe" izvijestili su kako je oluja iščupala nekoliko stabala u blizini hotela "Materra" u Čepinu te nanijela manju štetu na vanjskoj terasi hotela. "Svi gosti i djelatnici su sigurni, a hotel nastavlja s radom. Naš tim već otklanja posljedice i poduzimamo sve mjere kako bi usluge za goste ostale neometane", priopćili su iz tvrtke i istaknuli kako u nevremenu nitko nije ozlijeđen.