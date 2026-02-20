Oglas

Pučišća

FOTO / Na Braču oskvrnuta spomen ploča civilima stradalima od strane fašista tijekom 2. svjetskog rata

N1 Info
20. velj. 2026. 15:22
Facebook (Klesarska škola, Pučišća)

Nepoznati počinitelji crvenom bojom su oskvrnuli spomen-ploču žrtvama fašizma ugrađenu u zgradu Klesarske škole u Pučišćima na Braču, poručili su iz škole.

"Nažalost, ne možemo na našoj stranici uvijek objavljivati samo dobre vijesti. Jutros nas je, na naše veliko zaprepaštenje, dočekao ovaj ružni prizor. Još uvijek nepoznati počinitelj oskvrnuo je crvenom bojom spomen-ploču ugrađenu u zgradu Klesarske škole", poručili su s profila Klesarske škole iz Pučišća.

"Spomen je ploča to Pučišćanima, našim sumještanima - nonotima, očevima, prijateljima, ubijenim civilima od ruke fašista u Drugom svjetskom ratu. Jutros je ona, u lošem duhu podjela koje trenutno vladaju u našoj zemlji, uništena. Klesarska škola oštro osuđuje ovaj čin i sve one koje ga opravdavaju te će spomen-ploču obnoviti - koliko god puta to bude potrebno", dodaje se.

Teme
Antifašizam Drugi svjetski rat Pučišća Spomen-ploča Vandalizam žrtve fašizma

