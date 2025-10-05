FOTO / Na Platku pada prvi snijeg, vrh Radeševa već je u bijelom

Kamere pokazuju i da snijeg pada na parkiralištu na Platku, ali i da se još nije počeo hvatati na tlu.
Kako pokazuju kamere na Riječanima omiljenom skijalištu i izletištu, prvi snijeg ove jeseni jutros je počeo padati na Platku.
Vrh Radeševa već je obučen u bijelo, pa bi se moglo očekivati i stvaranje debljeg snježnog pokrivača, pišeNovi list.
Iako nije nezabilježeno da već početkom listopada padne prvi snijeg na Platku i dijelovima Gorskog kotara to se dogodilo danas nakon više godina.
Također je kamera na Pribenišu pokazala da se blaga skijaška staza zabijelila pod pahuljama.
Temperature su se prilično naglo spustile, pa je tako u Rijeci oko 8 stupnjeva Celzijusovih, dok je na Platku temperatura oko nule.
