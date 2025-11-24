FOTO / Ogromne gužve u Zagrebu: Danas objava ključne odluke

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna rekao je da će policija propuštati autobus što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada, a povećat će se i broj polazak te je građane pozvao da se što više koriste javnim prijevozom.