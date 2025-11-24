FOTO / Ogromne gužve u Zagrebu: Danas objava ključne odluke

Zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koja je jedna od glavnih gradskih prometnica, u ponedjeljak su nastavljeni radovi na novoj prometnoj regulaciji, ali i prometne gužve i kolone u Zagrebu.
Radovi na privremenom rješenju, kako bi se povećala protočnost prometa na dvije trećine uobičajenog kapaciteta, trajat će idućih desetak dana ili do procjene statičara o sigurnosti podvožnjaka koja se očekuje danas.
Velike su gužve i na Horvaćanskoj koja je zagušena, a na Ozaljskoj tramvajima treba više desetaka minuta da prođu stanicu jer se, kako javljaju vozači, neki automobili voze i po tračnicama.
Gradske službe pozivaju Zagrepčane da, gdje god mogu, putuju javnim prijevozom.
Od danas autobusna linija 107 Jankomir- Žitnjak ima prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.
Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna rekao je da će policija propuštati autobus što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada, a povećat će se i broj polazak te je građane pozvao da se što više koriste javnim prijevozom.
Novo prometno rješenje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.
U Savskoj ulici neće se ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla. Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi.
Tijekom današnjeg se dana očekuje izvješće Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo o stanju izgorjelog Vjesnikovog nebodera. Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara, a o tome ovise i prometna rješenja oko Vjesnika.
Pregled su radili i dronovima koji su kružili oko Vjesnikova nebodera kako bi se otkrilo je li siguran ulaz u zgradu na koji čekaju policijski istražitelji kako bi mogli početi s očevidom na mjestu požara.
