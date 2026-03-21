Na Europskom trgu u Zagrebu točno u podne počeo je prosvjed "Sindikalno proljeće", u organizaciji šest sindikata javnih službi svih djelatnosti, osim socijalne skrbi, koji od Vlade traže socijalni dijalog i početak pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.
Na prosvjed stižu sudionici iz svih dijelova Hrvatske, a prema neslužbenim informacijama pristižu sa 20-ak autobusa. Nose transparente sa porukama kao što su ''Koeficijenti su ispod donje granice detekcije'', ''Ako smo ključni za zdravlje, budimo ključni i za budžet'', ''AP, pao si na ispitu iz socijalnog dijaloga'', ''Da je u školi raditi lako, radio bi svatko'' i ''Dok pravda govori, nepravda urliče''.
U javnim službama zaposleno je ukupno oko 190.000 djelatnika
Prosvjedni skup organiziraju Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sindikat zaposlenih u kulturi i Sindikat Zajedno. Sindikati upozoravaju da već drugu godinu zaredom nemaju dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru koji regulira visinu plaće svih zaposlenih u javnim službama te da već tri godine nema pregovora o granskim kolektivnim ugovorima. Vladi također zamjeraju što je sama, bez konzultacija sa sindikatima, odlučila o osnovici plaće za 2026.godinu.
Tvrde i da Vlada ne poštuje ni preuzetu obvezu da sa sindikatima obrazovanja razgovara o koeficijentima i drugim bitnim pitanjima zbog kojih su prosvjetari u proteklih godinu i pol nekoliko puta prosvjedovali i štrajkali. Podsjećaju da je kroz pregovore trebala je biti ugovorena i naknada za prehranu, ali ni to se nije dogodilo.
