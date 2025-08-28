Oglas

"SENIA"

FOTO, VIDEO / Policija objavila snimku uhićenja "Balkanskog kartela"

author
N1 Info
|
28. kol. 2025. 14:06
MUP
Screenshot/YouTube/MUP

Hrvatska policija inicirala je kriminalističko istraživanje te predvodila međunarodnu akciju kodnog naziva "SENIA", objavila je policija.

Oglas

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a i Službe posebnih kriminalističkih poslova Uprave kriminalističke policije MUP-a te u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su međunarodno kriminalističko istraživanje kodnog naziva "SENIA“ uz aktivnu potporu EUROPOLA, Ureda DEA-e u Zagrebu te Nacionalne agencije za borbu protiv droga češke policije.

Kriminalističkim istraživanjem bilo je obuhvaćeno 10 osoba, državljana Republike Hrvatske i Češke Republike, pripadnika kriminalne ćelije tzv. Balkanskog kartela, zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Primarna kriminalna djelatnost ove skupine bila je organizacija nabave i krijumčarenja značajnih količina kokaina iz država Latinske Amerike te daljnja distribucija na području Republike Hrvatske, Češke Republike i drugih europskih država.

Tijekom jučerašnjeg dana na području Republike Hrvatske uhićeno je devet hrvatskih državljana, članova navedene kriminalne ćelije.

Provedene su pretrage stanova, garaža i vozila na 16 lokacija u Republici Hrvatskoj, na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske, kao i na dvije lokacije u Češkoj Republici.

Tijekom pretraga pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno:

  • 208.739,7 grama konoplje tipa droga
  • 7.336,00 grama droge amfetamin
  • 7220 komada tableta droge ecstasy
  • 7.334,2 grama droge kokain
  • 4.352,0 grama droge smole konoplje tipa droga
  • 1.034,4 grama droge MDMA
  • jedan revolver marke „TAURUS BRASIL“, kalibra 38 spec
  • jedan pištolj marke „GRAND POWER“, model „G9A“
  • 115 komada pištoljskog streljiva raznovrsnog kalibra
  • 27 mobilnih uređaja i 4 prijenosna računala
  • 10 digitalnih vaga za precizno mjerenje težine
  • dva uređaja za vakumiranje droge i brojač novca
  • dva ručna sata ''Rolex'' i 26 komada skupocjenih torbica poznatih brandova
  • osobni automobil marke ''Mercedes'' A klasa
  • osobni automobil marke ''BMW'', model X 5 te
  • oko 33.000 eura za koji se sumnja da potječe od neovlaštene prodaje droge

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policijski službenici protiv osam osoba, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz članka 328. st. 1. i 2. te članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona, u vezi s člankom 190. st. 2. Kaznenog zakona, podnijeli su kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok su zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. st. 2. Kaznenog zakona protiv dvije osobe podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku.

PU zagrebačka
PU zagrebačka

Naime, tijekom kriminalističkog istraživanja prikupljeni su dokazi da je navedeno zločinačko udruženje raspolagalo s najmanje 30.395,00 grama kokaina, dok je pretragama pronađeno dodatnih 7.334,2 grama kokaina, 7.336,00 grama amfetamina, 7220 komada tableta ecstasy, 4.352,00 grama smole konoplje tipa droga i 1034,4 grama droge MDMA tržišne vrijednosti od najmanje 1.172.608 eura.

Ovo složeno višemjesečno kriminalističko istraživanje inicirala je hrvatska policija koja je i bila njegov nositelj, ostvarivši partnersku suradnju s redarstvenim vlastima Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije, Republike Paragvaja, Republike Paname, Republike Kolumbije, Savezne Republike Brazil, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Srbije te Republike Bosne i Hercegovine, uz stalnu potporu EUROPOLA i DEA-e.

Teme
policija uhićenja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ