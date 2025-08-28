FOTO, VIDEO / Policija objavila snimku uhićenja "Balkanskog kartela"

Kriminalističkim istraživanjem bilo je obuhvaćeno 10 osoba, državljana Republike Hrvatske i Češke Republike, pripadnika kriminalne ćelije tzv. Balkanskog kartela, zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Primarna kriminalna djelatnost ove skupine bila je organizacija nabave i krijumčarenja značajnih količina kokaina iz država Latinske Amerike te daljnja distribucija na području Republike Hrvatske, Češke Republike i drugih europskih država.