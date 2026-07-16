Glavina prozvao SDP: Putujući cirkus ide dalje, mi provodimo reforme

"Zahvaljujući mjerama koje provodimo sada već dvije godine kampanje, kojom upravo promoviramo te domaćine u hrvatskom turizmu kao posebnu vrijednost, imamo i službene podatke prema kojima objekti koji su u programu 'Vaš domaćin' imaju prošle godine veću popunjenost u odnosu na prethodnu godinu za nekih šest posto. A ove godine u prvih pet mjeseci čak veću od deset posto. Broj ležajeva u toj strukturi smještaja je pao za otprilike 8000, što pokazuje da smo zaustavili tu masovnu apartmanizaciju koja nas je dovodila do izrazito visoke sezonalnosti i manje popunjenosti", poručio je.